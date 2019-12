Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un exode 100% Français à prévoir ?

30 décembre 2019

La colonie française du FC Barcelone pourrait se réduire drastiquement au cours des prochains mois.

Il ne fait pas bon d’être Français en Catalogne actuellement. Si Clément Lenglet réussit à tirer son épingle du jeu, la donne est différentes pour ses compatriotes. Arrivé cet été, Antoine Griezmann ne semble pas encore avoir trouvé sa place et ne serait pas vraiment dans les grâces de Lionel Messi. Le genou de Samuel Umtiti inquiète toujours le Barça, sans parler d'Ousmane Dembélé, qui agacerait au plus haut point ses dirigeants. Le jeune Jean-Clair Todibo ne va pas mieux, puisqu'il bénéficie d'un très faible temps de jeu depuis son arrivée l'été dernier.

Déjà la fin de la French Touch à la Catalane ?