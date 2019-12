Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une pépite de Galtier très courtisée sur le marché ?

Publié le 30 décembre 2019 à 12h30 par La rédaction

Alors qu'il pointe son nez en équipe première au LOSC, Cheikh Niasse serait pisté par trois clubs pour le mercato d'hiver.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pour cause, Cheikh Niasse n'a fait qu'une apparition cette année en Ligue 1 avec le LOSC (face à l'ASSE, 3-0), et il pourrait ne pas s'éterniser. Âgé de seulement 19 ans, le jeune milieu défensif (ou défenseur central) des Dogues est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club nordiste. Mais Niasse, qui est l'un des talents les plus prometteurs de Christophe Galtier au LOSC, serait très observé sur le marché.

Rennes, Watford et Mayence sont intéressés