Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Courtois ne regrette pas du tout Navas !

Publié le 30 décembre 2019 à 9h45 par A.M.

Alors que Keylor Navas a quitté le Real Madrid pour rejoindre le PSG cet été, Thibaut Courtois ne semble absolument pas regretter son départ. Il faut dire que les débats avec Alphonse Areola sont moins importants.

Gardien de but emblématique du Real Madrid où il a remporté trois Ligues des Champions, Keylor Navas a finalement rejoint le PSG cet été. Et pour cause, durant l'été 2018, le club merengue a recruté Thibaut Courtois qui a rapidement pris la place de titulaire. Pendant une saison, les débats ont d'ailleurs été très nombreux dans la presse espagnole concernant la concurrence entre les deux portiers de la Casa Blanca . Mais avec le départ de Keylor Navas, remplacé par Alphonse Areola, les débats ont cessé. Pour le plus grand bonheur de l'international belge.

«Il y a moins de débat à l’extérieur du club»