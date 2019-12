Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Julian Draxler dicté par son salaire imposant ?

Publié le 30 décembre 2019 à 10h45 par La rédaction

Alors que le Hertha Berlin aurait des vues sur Julian Draxler, le salaire que perçoit l'international allemand au PSG serait un frein dans le dossier.

Julian Draxler (26 ans) ronge son frein au PSG cette saison. Blessé au pied à deux reprises, le milieu offensif allemand n'a participé qu'à 8 rencontres avec club de la capitale depuis la reprise du championnat. Et cette situation aurait poussé ses représentants à entamer les négociation avec le Hertha Berlin, très intéressé par le profil de Draxler. Néanmoins, c'est le salaire perçu par le numéro 23 du PSG qui devrait poser problème...

Le Hertha proposerait 4,5M€ par an, mais...

L'Equipe annonce dans ses colonnes du jour que Julian Draxler se serait vu proposé une offre contractuelle de 4,5M€ brut par saison de la part du Hertha Berlin, alors qu'il touche 7,2M€ au PSG. Une offre qui semble donc bien en dessous des attentes de Julian Draxler, mais le joueur du PSG ne semble pas pressé et pourrait jouer la montre à un an et demi de la fin de son contrat.