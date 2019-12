Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier gros transfert de l'hiver va coûter cher à Cavani !

Publié le 30 décembre 2019 à 11h45 par A.M.

Le Borussia Dortmund a d'ores et déjà réalisé le premier gros coup du mercato d'hiver en recrutant le très convoité Erling Braut Haaland. Un transfert qui pourrait bien compromettre les plans d'Edinson Cavani. Explications.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Edinson Cavani vit ses derniers moments dans le peau d'un joueur du PSG. La question qui se pose désormais est de connaître la date de son départ. Attendra-t-il la fin de la saison et l'échéance de son bail ou partira-t-il dès cet hiver pour rejoindre l'Atlético de Madrid, son prétendant le plus sérieux ? La tendance a beaucoup évolué ces derniers jours. D'abord annoncé proche des Colchoneros , le Matador pourrait finalement être contraint d'attendre l'été prochain pour quitter le PSG, son imposant salaire rendant compliqué son départ dès le mois de janvier. Et le transfert d'Erling Braut Haaland au Borussia Dortmund pourrait d'ailleurs bloqué la situation de Cavani.

L'Atlético s'active pour Alcacer