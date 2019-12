Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux stars de Serie A s'immiscent dans le dossier Meunier !

Publié le 30 décembre 2019 à 12h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Thomas Meunier a de grandes chances de quitter prochainement le PSG. Et alors que ses deux principaux prétendants sont la Juventus et l'Inter Milan, le latéral aurait pris des conseils sur la Serie A auprès de Romelu Lukaku et Dries Mertens, ses deux compatriotes.

Loin d'être un cadre aux yeux de Thomas Tuchel et de Leonardo, Thomas Meunier voit son avenir au PSG s'inscrire en pointillés. D'autant plus que le latéral droit fait partie des joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain et qui sera donc libre de négocier et de s'engager avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue d'une arrivée l'été prochain. Et l'international belge ne manque pas de prétendants qui se réjouissent de pouvoir attirer un joueur de son expérience sans indemnité de transfert. Ces dernières semaines, les prétendants les plus sérieux de Thomas Meunier semblaient être l'Inter Milan et la Juventus, où il pourrait servir de monnaie d'échange avec Mattia De Sciglio dès cet hiver.

Lukaku et Mertens conseillent Meunier qui réclame 5M€ par an à l'Inter