EXCLU - Mercato : Giroud veut l’Inter Milan

Publié le 30 décembre 2019 à 10h25 par Alexis Bernard

Courtisé en France, en Europe et même en MLS, Olivier Giroud a l’embarras du choix pour cet hiver. Mais l’attaquant français a une préférence très nette.