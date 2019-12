Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle dans ce dossier à 120M€ ?

Publié le 30 décembre 2019 à 13h30 par La rédaction

Le récent transfert de Erling Braut Haaland au Borussia Dortmund pourrait ouvrir la porte au départ de Jadon Sancho l'été prochain. Mais le club compte vendre à prix fort la pépite pistée par le Real Madrid.

Habitué des bonnes affaires, le Borussia Dortmund a réalisé un coup de maître en parvenant à recruter Erling Braut Haaland contre le prix sa clause libératoire, soit un peu plus de 20M€. Mais l'arrivée d'Haaland pourrait pousser le Borussia Dortmund, habitué des belles plus-values, à vendre sa pépite Jadon Sancho à prix d'or cet été. Le Real Madrid, Chelsea et Manchester United sont les clubs les plus intéressés à en croire de multiples sources.

Le Borussia prêt à écouter les offres à partir de 120M€