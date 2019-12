Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane voudrait récupérer un jeune talent cet hiver !

Publié le 30 décembre 2019 à 12h00 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le Real Madrid à Wolverhampton, Jesus Vallejo est en situation difficile au sein du club anglais, et Zinedine Zidane voudrait rapatrier son jeune défenseur en janvier.

En attendant de savoir si le Real Madrid sera actif durant le mercato estival en recrutant un ou plusieurs éléments, Zinedine Zidane aurait fait un premier choix fort avec l’un de ses jeunes talents. Jesus Vallejo (22 ans), qui a été poussé vers la sortie l’été dernier en raison d’une forte concurrence en défense centrale, a été prêté à Wolverhampton. Mais le Real Madrid voudrait le relancer…

Vallejo rapatrié… et prêté cet hiver ?