Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur les intentions du Real Madrid pour Mbappé

Publié le 4 janvier 2020 à 12h45 par T.M.

Actuellement au PSG, Kylian Mbappé ne cesse d’être envoyé au Real Madrid. Et chez les Merengue, on serait déterminé à recruter le joyau français.

L’avenir de Kylian Mbappé fait tous les jours parler. Malgré un contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’international français se retrouve au centre des rumeurs, en particulier en ce qui concerne un transfert au Real Madrid. Pour beaucoup, la question n’est d’ailleurs pas de savoir si Mbappé rejoindra les Merengue, mais plutôt quand. Le feuilleton serait donc encore loin d’être terminé, d’autant plus qu’au Real Madrid, le protégé de Thomas Tuchel serait bien la grande priorité.

« La nouvelle étoile à décrocher c’est lui »