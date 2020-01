Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une volonté commune affichée par Cavani et Leonardo ?

Publié le 4 janvier 2020 à 10h15 par A.C.

Leonardo et Edinson Cavani, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois, semblent avoir les idées claires concernant l'avenir.

Comment ne pas parler de l'avenir d'Edinson Cavani ? Barré au Paris Saint-Germain par Mauro Icardi et en fin de contrat, l'Uruguayen semble de plus en plus proche d'un départ. Diego Simeone le voudrait à l'Atlético de Madrid, mais plusieurs sources ont assuré que la volonté du PSG est de le garder jusqu'à la fin de la saison. Pourtant, Leonardo aimerait trouver une autre issue à ce dossier...

Cavani et Leonardo penchent pour un départ