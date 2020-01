Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Christian Eriksen sur le point d'être bouclé ?

Publié le 4 janvier 2020 à 8h15 par J.-G.D.

Au Danemark, on se montre catégorique sur la future destination de Christian Eriksen. Piste du PSG, le milieu de terrain de Tottenham s’approcherait inexorablement de… l’Inter Milan.

À quelques mois de la fin de son contrat avec Tottenham, Christian Eriksen pourrait faire ses adieux lors du mercato hivernal puisque les Spurs seraient réticents à l’idée de voir l’international danois quitter le club gratuitement l'été prochain. Plusieurs écuries européennes se seraient lancées à l’assaut d’Eriksen, dont le PSG et l’Inter Milan. Il faut dire qu’Antonio Conte tente d’apporter quelques nouvelles têtes cet hiver. Et le coach italien aurait battu les Parisiens dans ce dossier chaud.

Un accord imminent avec l’Inter Milan ?