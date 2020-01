Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien activé une piste XXL pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 3 janvier 2020 à 20h15 par B.C.

Alors que Thiago Silva pourrait quitter le PSG à l'issue de la saison, Leonardo compterait bel et bien sur Kalidou Koulibaly pour sa succession.

Plusieurs joueurs du PSG verront leur contrat prendre fin à l'issue de la saison, et c'est notamment le cas de Thiago Silva, capitaine du club de la capitale depuis plusieurs années. Si l'international auriverde se verrait bien encore quelque temps du côté du PSG comme il l'a répété à plusieurs reprises ces dernières semaines, Leonardo fait la sourde oreille. L'Italo-brésilien aurait en effet des doutes sur Thiago Silva et travaillerait déjà sur sa succession. Deux joueurs auraient tapé dans l’œil de Leonardo, à savoir Milan Škriniar et Kalidou Koulibaly. Parisfans a même annoncé ce vendredi que le PSG suivrait de près l'international sénégalais du Napoli, et la tendance se confirme.

Leonardo a relancé la piste Kalidou Koulibaly