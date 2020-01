Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce plan mis en place dans le dossier Christian Eriksen !

Publié le 4 janvier 2020 à 0h45 par J.-G.D.

À l’image du PSG, l’Inter Milan en pincerait pour Christian Eriksen. Les Nerazzurri désireraient trouver un terrain d’entente avec Tottenham le plus rapidement possible.

Incapable de conclure un accord pour une prolongation de contrat, Christian Eriksen se dirige inéluctablement vers un départ. La direction de Tottenham aurait tout prévu concernant l’international danois. Les Spurs exigeraient un montant de 30M€ aux nombreux prétendants du joueur de 27 ans, libre en juin prochain. Le PSG, Manchester United, l'Inter Milan ou le Real Madrid pourraient donc sortir le chéquier en ce mercato hivernal afin de battre la concurrence, ou tout simplement attendre l'été prochain. Et les Italiens disposeraient d'un plan pour parvenir à leurs fins.

Conclure l’affaire immédiatement ou attendre ?