Mercato - PSG : Kurzawa aurait proposé ses services à un géant européen !

Publié le 3 janvier 2020 à 16h15 par A.D.

Dans une situation compliquée au PSG, Layvin Kurzawa se serait proposé à la Juventus. Toutefois, La Vieille Dame n’envisagerait pas de le recruter.

La Juventus aurait recalé Layvin Kurzawa. Arrivé au PSG à l’été 2015, le latéral gauche français n’est jamais parvenu à s’imposer dans la capitale française. En concurrence avec Juan Bernat, Layvin Kurzawa a eu bien du mal à grappiller du temps de jeu depuis le début de saison. Une situation qui l’aurait convaincu d’aller voir ailleurs.

Layvin Kurzawa snobé par la Juve ?