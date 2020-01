Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retournement de situation dans le dossier Kurzawa ?

Publié le 3 janvier 2020 à 0h45 par B.C.

Alors qu'un départ de Layvin Kurzawa semblait compliqué cet hiver, l'Inter Milan pourrait finalement s’approcher du PSG dès janvier.

Arrivé 2015 au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa ne s'est jamais pleinement imposé au sein du club de la capitale, et à quelques mois de la fin de son contrat, son départ semble inéluctable. En effet, Thomas Tuchel ne compte pas sur lui et il est difficile d'imaginer Leonardo se rapprocher de Layvin Kurzawa pour une prolongation de contrat. D'après plusieurs médias, l'Inter Milan serait intéressé en vue du prochain mercato estival, lorsque le latéral gauche sera libre de tout contrat, mais les Nerazzurri pourraient passer à l'action plus rapidement que prévu.

L'Inter prêt à foncer sur Kurzawa ?