Mercato - PSG : Le premier départ hivernal identifié ?

Publié le 2 janvier 2020 à 20h30 par A.M.

Alors que le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, le départ de Julian Draxler semble se préciser en coulisse. L'Allemand doit effectivement du temps en vue de l'Euro 2020.

C'est parti pour le mercato d'hiver qui a officiellement ouvert ses portes le 1er janvier à minuit. Et du côté du Paris Saint-Germain, il faut essentiellement s'attendre à des départs. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont concernés avec en premier lieu Layvin Kurzawa et Thomas Meunier dont les contrats prennent en juin prochain. Mais ce n'est pas tout. Les situations de Leandro Paredes et surtout de Julian Draxler seront à suivre avec attention. Notamment celle de l'international allemand.

Les discussions avancent pour Draxler