Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça change ses plans pour Todibo !

Publié le 2 janvier 2020 à 14h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens, Jean-Clair Todibo pourrait bien quitter Barcelone cet hiver. Alors qu'il était question jusqu'à présent de transfert sec, le Barça souhaiterait finalement seulement prêter le joueur.

Jean-Clair Todibo intéresserait de nombreux clubs. Alors qu'il ne joue que très peu avec le FC Barcelone depuis son arrivée il y a bientôt un an, le jeune défenseur central français serait sur les tablettes de l'AC Milan, du Bayer Leverkusen et de Watford, entre autres. Jusqu'à présent, les négociations avec les différents clubs laissaient plutôt penser que le FC Barcelone souhaitait réaliser une belle vente avec Todibo, mais la situation pourrait être différente.

Le Barça ok pour un prêt sans option d'achat ?