Mercato - PSG : Gueye, Icardi, Navas… Le bilan complet des recrues !

Publié le 2 janvier 2020 à 7h30 par A.M.

Revenu cet été au poste de directeur sportif du PSG, Leonardo n'a pas chômé sur le mercato en obtenant de nombreux renforts dont le rendement est globalement très positif.

Marcin Bulka, Mitchel Bakker, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Sergio Rico, Keylor Navas et Mauro Icardi... Voilà l'impressionnante liste des recrues estivales du PSG. Un mercato géré par Leonardo, revenu au poste de directeur sportif en fin de saison dernière et qui est globalement très satisfaisant. S'il est difficile de juger Marcin Bulka et Mitchel Bakker, arrivés libres, car ils ont très peu joué, il est difficile de trouver des choses négatives à dire sur les autres recrues, d'autant qu'aucune n'a fait l'objet d'un transfert pharaonique comme le PSG a pu nous y habituer.

Navas, Icardi et Gueye, nouveaux titulaires indiscutables

Parmi les recrues parisiennes, il faut distinguer deux groupes. Celui des joueurs qui sont arrivés afin d'intégrer immédiatement le onze de départ, et celui de ceux qui densifient l'effectif. Dans le premier groupe, on retrouve Keylor Navas, Mauro Icardi et Idrissa Gueye. Le premier s'est imposé comme le titulaire indiscutable dans les buts du PSG et se présente déjà comme le meilleur portier de l'ère QSI. Le second, prêté avec option d'achat, empile les buts et a d'ores et déjà relégué Edinson Cavani sur le banc, pas un mince exploit. Enfin, en ce qui concerne le Sénégalais, recruté pour 30M€, il a connu des débuts tonitruants avant de légèrement baisser de rythme. Ander Herrera, Pablo Sarabia, Abdou Diallo et Sergio Rico font donc partie du second groupe. Arrivé libre en provenance de Manchester United, Herrera a régulièrement été blessé, mais a montré un état d'esprit irréprochable, tout comme Pablo Sarabia qui en plus a livré quelques prestations très abouties notamment en Ligue des Champions. De son côté, Abdou Diallo assume parfaitement son rôle de numéro 3, voire 4, dans la hiérarchie des centraux, mais dispose d'un temps de jeu assez élevé, notamment en Ligue 1. Enfin, Sergio Rico, prêté par le FC Séville, est une doublure exemplaire de Keylor Navas. L'Espagnol ne fait pas de vagues, tout en ayant conscience de son statut et a répondu présent lorsque Thomas Tuchel a fait appel à lui. Bref, le bilan du recrutement de Leonardo est globalement très positif.