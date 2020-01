Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - PSG : Keylor Navas menacé par un autre gardien XXL ?

Publié le 1 janvier 2020 à 15h00 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG l’été dernier, Keylor Navas a fait des débuts très convaincants dans la capitale. Pourtant, le recrutement d’un autre gardien de renom serait à l’étude pour l’été prochain…

« A Madrid, peut-être qu’ils ont pensé que ce n’était plus mon moment d’être là. Après, une équipe est arrivée et avait confiance en moi », confiait Keylor Navas début décembre sur les dessous de son départ du Real Madrid pour finalement prendre la direction du PSG en toute fin de mercato estival. Recruté pour 15M€, le gardien costaricien a effectué des débuts convaincants au Parc des Princes, et un énorme danger le guetterait pourtant…

Le PSG en quête d’un grand gardien pour 2020 ?

Ces dernières semaines, les profils de plusieurs gardiens de renom ont été annoncés dans le viseur du PSG en vue du prochain mercato estival : Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone), André Onana (Ajax Amsterdam) ou encore Gianluigi Donnarumma (Milan AC) figureraient sur la short-list de Leonardo pour l’été prochain. Et Keylor Navas pourrait donc être menacé la saison prochaine…