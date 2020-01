Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme fenêtre de tir pour le Barça avec Neymar ?

Publié le 2 janvier 2020 à 10h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le Barça a tenté de rapatrier Neymar en provenance du PSG, sans succès. Le club catalan pourrait obtenir gain de cause dans quelques mois grâce à un coup de pouce de la FIFA.

Neymar pourrait disputer sa dernière saison avec le PSG. Lors du dernier mercato estival, la star brésilienne voulait quitter le club parisien et faire son retour au FC Barcelone. Malgré ses efforts, et ceux consentis par l’écurie catalane, Neymar défend toujours les couleurs du PSG. Toutefois, le numéro 10 de Thomas Tuchel pourrait avoir davantage de chances de voir son souhait exaucé dans les mois à venir.

Neymar vendu pour 180M€ au Barça ?