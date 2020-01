Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir tout tracé pour Tuchel ?

Publié le 2 janvier 2020 à 6h00 par A.C.

Alors que le contrat de Thomas Tuchel le lie au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2021, son avenir pourrait s'écrire ailleurs cet été.

La position de Thomas Tuchel s'est grandement fragilisée, depuis l'arrivée de Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain prend en effet de plus en plus de place et l'Allemand se retrouverait désormais isolé, comme l'a précisé L'Equipe . Nous vous avions d'ailleurs révélé il y a quelques semaines que Leonardo a contacté Massimiliano Allegri, qu'il voudrait installer sur le banc du PSG. De quoi envisager sérieusement un départ de Tuchel...

Le Bayern Munich attend Tuchel les bras ouverts

Mais où pourrait-il aller ? Selon nos informations, Thomas Tuchel est la priorité du Bayern Munich, qui s'est séparé de Niko Kovac. L'intérimaire Hans-Dieter Flick devrait rester en place jusqu'à la fin de la saison, mais les dirigeants bavarois poussent pour l'actuel coach du Paris Saint-Germain. Des contacts réguliers auraient lieu entre le Bayern Munich et Tuchel, qui pourrait donc retrouver la Bundesliga.