Mercato - PSG : Pourquoi Leonardo doit miser sur ce prodige !

Publié le 1 janvier 2020 à 12h00 par La rédaction

Leonardo a tout intérêt à réussir à attirer Sandro Tonali au Paris Saint-Germain l'été prochain.

En 2012, tout le monde criait au scandale lorsque Leonardo a osé dépenser pas moins de 15M€ pour un tout jeune milieu italien, qui n'a d'ailleurs jamais évolué en Serie A. Sept ans après, Marco Verratti est un pilier du Paris Saint-Germain et désormais, tout le monde a ravalé ses reproches et salue le coup de génie de Leonardo. Ce dernier pourrait récidiver avec un autre prodige du football italien.

Sandro Tonali, le nouveau Verratti de Leonardo

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a en effet tout intérêt à recruter Sandro Tonali ! Pourquoi ? Tout simplement parce que le joueur âgé de 19 ans est le nouveau joyau du football italien. Les observateurs annoncent qu'il est un savant mélange d'Andrea Pirlo, de Gennaro Gattuso et de Daniele De Rossi... autrement dit trois des meilleurs milieux de ces vingt dernières années ! En Italie la Juventus et l'Inter tentent déjà de l'arracher à Brescia, mais cette fois, cela devrait couter plus cher au PSG qu'avec Marco Verratti. Les enchères pour le Lombard pourraient en effet démarrer à 50M€.