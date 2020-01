Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces trois bonnes raisons de vendre Dimitri Payet…

Publié le 1 janvier 2020 à 6h00 par G.d.S.S.

Dimitri Payet, annoncé sur le départ l’été prochain, pourrait être une vente judicieuse à boucler à plus d’un titre pour l’OM. Explications.

Comme le révélait L’Equipe mi-décembre, l’OM envisagerait de se séparer de Dimitri Payet l’été prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club phocéen, le milieu offensif de 32 ans affiche un état de forme très convaincant depuis plusieurs semaines (6 buts, 3 passes décisives en 15 matchs de Ligue 1) et semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Toutefois, l’OM serait bien inspiré de le vendre l’été prochain pour plusieurs raisons.

La vente de Payet, une bonne idée ?

En effet, alors que les finances de l’OM ne sont pas au mieux, une éventuelle vente de Dimitri Payet pourrait permettre de renflouer les caisses. Par ailleurs, l’ancien joueur de West Ham est l’un des plus gros salaires du vestiaire marseillais (600 000€ brut par mois), et son départ permettrait d’alléger la masse salariale. Et enfin, sans Payet pour lui faire de l’ombre, Nemanja Radonjic pourrait enfin avoir sa chance pour s’imposer à l’OM, lui qui s’est mué en supersub depuis plusieurs semaines.