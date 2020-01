Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane serait déjà fixé pour l'arrivée de Sadio Mané !

Publié le 2 janvier 2020 à 20h00 par B.C.

Comme le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 31 décembre dernier, le Real Madrid s'est approché de Sadio Mané en vue du prochain mercato estival. Néanmoins, ce dossier s'annonce très compliqué pour le club espagnol.

Alors que le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, le Real Madrid travaille déjà sur les dossiers chauds de l'été prochain. Si Kylian Mbappé semble être la grande priorité du club espagnol, cela n'empêche pas Zinedine Zidane de regarder autour de lui, et le Français est déjà passé à l'action. Selon nos informations exclusives, le Real Madrid a d'ores et déjà approché les représentants de Sadio Mané, en pleine bourre du côté de Liverpool. Toujours d'après le 10 Sport , Zinedine Zidane en personne aurait même échangé avec l'international sénégalais afin de préparer le terrain en vue du prochain mercato estival. Mais malgré la détermination de l'entraîneur madrilène, l'arrivée de Sadio Mané s'annonce compliquée, voire impossible.

La signature de Sadio Mané au Real Madrid serait « impossible »