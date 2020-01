Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema peut-il faire son grand retour à l'OL ?

Publié le 2 janvier 2020 à 19h30 par B.C.

Ces dernières semaines, Juninho et Jean-Michel Aulas ont évoqué un retour de Karim Benzema. Cependant, cela s'annonce très compliqué pour l'OL...

Alors que Karim Benzema est devenu un cadre du Real Madrid depuis son arrivée en 2009, l'OL croit au retour de l'enfant prodigue. En effet, Juninho a été le premier le 12 novembre dernier sur OL TV à évoquer un come-back de l'attaquant français : « Mon envie c’est de proposer à Karim qu’il termine la carrière chez nous. Il a tout réussi, il a sa vie économique équilibrée. Il est d’ici. Pourquoi pas faire un peu d’effort au niveau économique, car on ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid. J’ai fait ça avec Vasco. J’ai envie de discuter avec Karim. Je vais attendre le bon moment. On a déjà échangé des messages à l’époque quand j’étais au Brésil. (…) Je garde l’espoir. J’aimerais bien qu’il vienne jouer 2 ans avec nous, encadrer certains jeunes. (…) Et Karim pourrait être ce leader-là. Je rêve qu’il termine sa carrière ici chez nous ». Un retour auquel croit également Jean-Michel Aulas.

