Mercato - PSG : Neymar peut-il être le plus grand flop de l'histoire du PSG ?

Publié le 3 janvier 2020 à 1h45 par B.C.

Plus de deux ans après son arrivée au PSG, Neymar a plus déçu que séduit les supporters parisiens. Et alors que son avenir paraît toujours aussi incertain, le Brésilien n'a plus que quelques mois pour faire briller le club de la capitale avant peut-être de filer vers d'autres horizons, sans quoi l'attaquant pourrait entrer dans l'histoire pour de mauvaises raisons ...

En 2017, le PSG réalisait le coup du siècle en déboursant 222M€ pour Neymar. Une opération de génie sur le plan sportif et marketing, quelques mois seulement après la fameuse remontada . La vengeance parfaite contre le FC Barcelone, du moins c'est ce que pensaient les supporters parisiens avant de rapidement déchanter. Deux ans et demi après, le bilan de l'international auriverde est faible, et son état physique inquiète. Victime de deux graves blessures au cinquième métatarsien du pied droit en 2018 puis janvier 2019, Neymar a enchaîné les pépins cette année avec une rupture ligamentaire de la cheville droite en juin, puis un claquage tendineux avec sa sélection en octobre. Des absences à répétition qui lui ont fait manquer pas moins de 58 matches avec le PSG et qui ont fait mal à son club.

2020, une année cruciale pour Neymar au PSG

Recruté par le Paris Saint-Germain pour passer un cap en Ligue des Champions, Neymar n'a pas réussi sa mission jusqu'à maintenant. En effet, le club de la capitale a chuté dès les huitièmes de finales de la compétition à deux reprises, sans lui. Certes, avec 60 buts et 35 passes décisives en 70 apparitions, l'ancien du Barça affiche des statistiques impressionnantes, mais qui n'ont pas amené le PSG à un autre niveau. Une énorme frustration pour les supporters, qui peinent toujours à lui pardonner ses envies d'ailleurs de l'été dernier. L'année 2020 s'annonce donc décisive pour Neymar, qui n'a pas le droit à l'échec s'il ne veut pas laisser un mauvais souvenir en France. Un parcours remarquable du club en Ligue des Champions permettrait au joueur de 27 ans de laisser une trace indélébile. Dans le cas contraire, Neymar marcherait sur les traces de Ronaldinho au PSG, un génie qui ne s'est contenté que du minimum sans jamais amener son équipe au sommet. Sauf que l'investissement n'est pas le même, et avec un salaire annuel brut proche des 50M€, Neymar serait à coup sûr le plus grand flop de l'histoire du PSG, voire de l'histoire du football moderne s'il n'arrive pas à être la star que le Qatar pensait recruter.