Mercato - PSG : Tuchel aurait pris une décision fracassante pour Cavani !

Publié le 2 janvier 2020 à 19h45 par A.M.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Edinson Cavani pourrait finalement rester au PSG cet hiver. Et pourtant, Thomas Tuchel souhaiterait que son numéro 9 quitte le club en janvier.

La situation d'Edinson Cavani risque de faire beaucoup parler dans les prochains jours. En effet, le contrat du Matador au PSG prend fin en juin prochain et depuis le 1er janvier, il peut négocier avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre l'été prochain. Barré par la concurrence de Mauro Icardi, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale peut également partir durant le mois de janvier, ce qui permettrait au PSG de récupérer une indemnité de transfert. Une solution qui semble être souhaitée par Thomas Tuchel.

Tuchel veut vendre Cavani, mais...