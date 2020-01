Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Ancelotti aurait un avantage de taille pour Rabiot !

Publié le 3 janvier 2020 à 0h00 par B.C.

Si son transfert n'est pas encore à l'ordre du jour à la Juventus, Adrien Rabiot pourrait néanmoins avoir une préférence pour Everton s'il devait quitter Turin, et la présence de Carlo Ancelotti n'y serait pas pour rien.

Apparu qu'à 12 reprises depuis le début de la saison sous le maillot de la Juventus, Adrien Rabiot espérait surement mieux pour sa première expérience étrangère. L'ancien du PSG n'est pas parvenu à convaincre Maurizio Sarri et pourrait donc décider d'aller voir ailleurs d'ici la fin du mercato hivernal. D'ailleurs, Adrien Rabiot aurait déjà quelques touches puisqu'Arsenal et Everton seraient sur ses traces, et les Toffees auraient un avantage de taille.

Ancelotti très apprécié par le clan Rabiot