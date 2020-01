Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Rabiot pourrait totalement relancer son avenir !

Publié le 2 janvier 2020 à 21h45 par B.C.

Recruté par la Juventus l'été dernier, Adrien Rabiot a connu un début de saison compliqué dans son nouveau club. Cependant, la Juventus n'envisagerait pas de se séparer de son milieu de terrain, à moins que ce dernier en fasse la demande.

Adrien Rabiot n'a sûrement pas vécu les débuts qu'il espérait avec la Juventus. Arrivé librement en provenance du PSG, l'international français n'a disputé que 12 rencontres lors de ses quatre premiers mois en Italie, et ces difficultés pourraient l'inciter à claquer la porte. En effet, un départ d'Adrien Rabiot est d'ores et déjà évoqué par plusieurs médias, et le milieu de terrain aurait déjà quelques pistes pour son avenir. Everton et Arsenal s'intéresseraient notamment à lui, mais la Juventus n'aurait pas l'intention de faciliter son départ.

La Juve ne veut pas vendre Rabiot, mais...