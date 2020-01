Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grande annonce de Denis Bouanga sur son avenir !

Publié le 2 janvier 2020 à 20h45 par J.-G.D.

Arrivé cet été, et auteur d’une belle saison avec l’ASSE, Denis Bouanga n’a aucunement l’intention de quitter les Verts pendant le mercato hivernal.

Avec un bilan de sept buts en Ligue 1 depuis son transfert en juillet, Denis Bouanga a rapidement pris ses marques à l’ASSE. Le milieu offensif de Claude Puel reste le meilleur buteur du club, et sa cote de popularité est montée en flèche au fil des mois. Des prestations qui pourraient faire réfléchir certains clubs. Et si l’international gabonais succombait aux charmes d’un courtisan lors de ce mercato hivernal ? La réponse de Bouanga ne laisse pas de place au doute.

«Je ne partirai jamais à la mi-saison»