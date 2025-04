Laure Boulleau : Bertrand Latour la critique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur ses réseaux sociaux, Laure Boulleau a diffusé une vidéo des coulisses de Canal+ à l'occasion du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Arsenal. Dans celle-ci, Bertrand Latour est notamment interpellé pour donner son avis sur l'ancienne joueuse du PSG. Le journaliste ne s'est alors pas fait prier pour la critiquer... sur le ton de l'humour.

Après sa carrière de joueuse professionnelle au PSG et en équipe de France, Laure Boulleau a décidé de se reconvertir dans les médias. A peine sa retraite sportive prise, la désormais consultante a rebondi sur Canal+. On peut ainsi maintenant voir Laure Boulleau lors des soirées de Ligue des Champions. Des soirées dont elle dévoile d'ailleurs les coulisses sur Instagram.

« Je la trouve un peu surcotée, mais bon... »

Laure Boulleau a alors posté une vidéo sur ce qui s'est passé à Canal+ lors de Real Madrid et Arsenal. Un extrait montre notamment Bertrand Latour donner son avis sur sa collège au sein de la chaine cryptée. C'est alors qu'il a répondu avec ironie sur Laure Boulleau : « Est-ce que j'aime bien Laure Boulleau ? Non. Je la trouve un peu surcotée, mais bon fait avec, on ne peut pas faire sans. Donc on fait avec ».

« Des trucs qui étaient assez inadmissibles »

Ce qu'a pu dire Bertrand Latour n'était donc qu'une blague. Néanmoins, depuis qu'elle est à la télévision, Laure Boulleau reçoit de très nombreuses insultes, comme ça a pu être le cas lors de sa carrière de joueuse. A ce propos, la principale intéressée avait notamment révélé : « Quand j’ai commencé à la télé, c’était plus elle n’y connait rien, qu’elle retourne à la cuisine. En plus, il y avait l’émergence des réseaux sociaux. J’ai toujours été présente sur les réseaux sociaux, mais je ne lis pas les messages. Mais évidemment, à un moment donné, on va les lire pour moi et il y a des trucs qui étaient assez inadmissibles. Je me faisais insulter. Quand je donne un avis où la personne ne va pas être d’accord, au lieu de dire qu’elle n’est pas d’accord, elle va dire c’est quoi cette bip ».