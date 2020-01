Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers une révolution cet hiver ?

Publié le 2 janvier 2020 à 0h45 par A.M.

Alors que l'AS Saint-Etienne ne devrait pas se montrer très active en terme de recrutement cet hiver, le club du Forez pourrait toutefois vendre plusieurs joueurs.

« Chaque club est différent. Leicester a des moyens, même si ce ne sont pas ceux des plus gros. Ici, à Saint-Étienne, on est dans un autre projet avec un effectif en état, des contrats à honorer et très peu de possibilités de dégager de marge financière pour faire évoluer l’équipe… Les projets sont différents. » Claude Puel l'a récemment annoncé, il ne faut pas s'attendre à de nombreux renforts cet hiver. En revanche, le mercato pourrait être propice à plusieurs ventes afin de rééquilibrer les comptes.

Plusieurs joueurs sur le départ ?

Il faut dire que l'ASSE compte 28 joueurs de champ sous contrat et Claude Puel souhaiterait ramener ce chiffre à 24 pour commencer comme l'Equipe le révélait récemment. Dans cette optique plusieurs joueurs ne seront pas conservés, à commencer par Assane Diousse qui a des touches à Sion, comme Le 10 Sport le révélait en exclusivité. Leo Lacroix et Alpha Sissoko sont les deux autres principaux prétendants au départ, tandis que Robert Beric et Loïs Diony n'entrent également pas totalement dans les plans de Claude Puel. Globalement, toutes les offres devraient être étudiées, et aucun joueur ne semble intransférable à l'exception de Zaydou Youssouf et Wesley Fofana.