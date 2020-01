Foot - Mercato - OL

Mercato : L'OL sort les barbelés pour Dembélé !

Publié le 2 janvier 2020 à 18h16 par La rédaction mis à jour le 2 janvier 2020 à 18h17

Alors que le nom de Moussa Dembélé circule avec insistance dans la presse anglaise, l'OL a tenu à communiquer sur la situation de son attaquant et assure qu'il ne partira pas cet hiver.