Mercato - PSG : Leonardo aurait ciblé sa grande priorité pour cet hiver !

Publié le 2 janvier 2020 à 17h00 par A.D.

Leonardo voudrait absolument s’attacher les services de Mattia De Sciglio. Pour convaincre la Juventus, le directeur sportif du PSG voudrait toujours se servir de Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa.

Leonardo est prêt à tout pour Mattia De Sciglio. De retour au PSG depuis plusieurs mois, Leonardo aurait souhaité offrir le latéral de la Juventus à Thomas Tuchel lors de la dernière fenêtre de transferts. Malgré son échec, le directeur sportif n’en démordrait pas pour Mattia De Sciglio.

Meunier et Kurzawa dans la balance pour Mattia De Sciglio ?