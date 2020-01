Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac pour ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 2 janvier 2020 à 15h30 par A.D.

Le PSG et la Juventus seraient en discussions pour échanger Emre Can et Leandro Paredes. Alors qu’ils auraient du mal à s’entendre, les deux parties auraient ralenti les négociations ces derniers jours.

Le PSG et la Juventus trouveront-ils un accord définitif pour Leandro Paredes et Emre Can ? Dans une situation plus que délicate chez les Bianconeri , l’international allemand devrait faire ses valises avant la fin du mois de janvier. Peu satisfait par Leandro Paredes, Leonardo serait prêt à sauter sur l’occasion. Ainsi, le directeur sportif du PSG serait en contact avec son homologue de la Juventus, Giuseppe Marotta, pour échanger son milieu de terrain argentin avec Emre Can.

Un désaccord entre Leonardo et Marotta ?