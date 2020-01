Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Emre Can ?

Publié le 2 janvier 2020 à 10h00 par A.D.

Peu satisfait par Leandro Paredes, Leonardo voudrait l’échanger avec Emre Can. Prêt à concurrencer le directeur sportif du PSG pour l’Allemand, le Borussia Dortmund n’aurait pas les moyens de lâcher les 50M€ réclamés par la Juventus.

Le Borussia Dortmund n’aurait pas les ressources nécessaires pour Emre Can. Comme Nicolo Schira l’a précisé ce mercredi, le BVB serait prêt à jouer un mauvais tour au PSG pour l’international allemand. Orphelin de Julian Weigl, parti au Benfica, le club de la Ruhr voudrait se jeter sur Emre Can cet hiver. Selon les informations du journaliste italien, le Borussia Dortmund aurait déjà débuté les négociations avec la Juventus.

Dortmund en difficulté pour Emre Can ?