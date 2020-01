Mercato - PSG : Gros coup de théâtre pour l'avenir d'Emre Can ?

Foot - Mercato - PSG

Cet hiver, Leonardo a coché le nom d'Emre Can pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel. Et alors que le PSG serait en discussion avec la Juventus, un autre club pourrait bouleverser ce dossier.

Même si Thomas Tuchel a expliqué qu'il n'attendait pas de changements dans son effectif cet hiver, Leonardo pourrait en décider autrement. En effet, le directeur sportif du PSG s'intéresserait à Emre Can, en manque de temps de jeu à la Juventus, et pourrait ainsi envoyer Leandro Paredes chez les Bianconeri pour récupérer l'international allemand. Un dossier qui risque d'animer le mercato hivernal du Paris Saint-Germain, mais l'irruption d'un autre club pourrait bouleverser les plans de Leonardo.

En effet, alors que le Borussia Dortmund vient de perdre Julian Weigl, nouvelle recrue de Benfica, le club allemand aurait coché le nom d'Emre Can pour le remplacer selon les informations de Nicolò Schira. Le journaliste italien annonce même que des discussions seraient déjà en cours entre le BVB et la Juve. Emre Can pourrait donc ne jamais arriver du côté du PSG...

#BorussiaDortmund are interested in #EmreCan to replace Weigl. Talks ongoing with #Juventus. If he leaves, Juve will anticipate the arrival of Dejan #Kulusevski in January. #transfers #BVB