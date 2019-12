Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes, Can... Les plans de Leonardo totalement chamboulés ?

Publié le 31 décembre 2019 à 16h30 par A.C.

La Juventus semble avoir changé d'idée concernant l'échange entre Leandro Paredes et Emre Can, qui semblait se dessiner depuis quelques semaines.

C'est l'un des gros coups que Leonardo semblait en mesure de boucler cet hiver. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain négocie depuis plusieurs semaines avec la Juventus pour Emre Can. Il aurait également inséré Leandro Paredes dans les négociations, afin de faire baisser le prix de l'Allemand. Ce dossier semblait être proche d'être bouclé, mais la situation aurait radicalement changé.

La Juventus ne veut plus d'un échange Paredes-Can