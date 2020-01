Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Tuchel veut partir !

Publié le 1 janvier 2020 à 17h30 par La rédaction

Malgré un mois de décembre très abouti, Leandro Paredes aurait pris la décision de quitter le PSG cet hiver afin d'obtenir un temps de jeu plus important et ainsi conserver sa place en sélection argentin.

Recruté il y a un an pour 47M€ en provenance du Zenit Saint-Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes a mis beaucoup de temps à s'intégrer au PSG. Malgré le manque de profondeur de banc dans l'entrejeu du club de la capitale, l'international argentin ne s'est pas imposé sous les ordres de Thomas Tuchel et a même vu débarquer Idrissa Gueye et Ander Herrera l'été dernier. Cependant, l'ancien joueur de l'AS Roma a profité des blessures à son poste pour enchaîner les matches et les prestations abouties durant le mois de décembre. Un retour en forme qui pourrait d'ailleurs avoir une influence sur son avenir, Thomas Tuchel ayant confié qu'il ne souhaitait voir partir aucun élément.

Paredes cherche une porte de sortie