Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler un départ colossal ?

Publié le 1 janvier 2020 à 16h30 par A.M.

Malgré les multiples appels du pied lancés à sa direction, Thiago Silva pourrait bien ne pas prolonger son bail au PSG et partir libre en fin de saison de saison. Ce serait la tendance forte dans ce dossier.

Parmi les vœux de Thiago Silva pour 2020, une prolongation de contrat au PSG doit arriver en tête de liste. En effet, alors que son bail prend fin en juin prochain, le Brésilien n'a cessé de réitérer son souhait de rester au sein du club de la capitale la saison prochaine. « Personnellement, je me sens très bien. Je sens que je pourrais encore beaucoup aider cette équipe. Mais on doit attendre de voir ce qu’il va se passer dans le futur », confiait-il par exemple au début du mois de décembre. Mais encore faut-il que Leonardo soit sur la même longueur d'onde que son capitaine qui a réalisé une excellente première partie de saison. Et rien n'est moins sûr.

Thiago Silva sur le départ ?