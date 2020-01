Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel avenir pour Alphonse Areola ?

Publié le 1 janvier 2020 à 10h30 par A.M.

Prêté au Real Madrid sans option d'achat, Alphonse Areola devrait revenir au PSG l'été prochain. Mais son horizon à Paris est bouché par Keylor Navas. Que peut donc envisager le Champion du monde ?

L'été dernier, Leonardo a entrepris un véritable chantier au sein des gardiens de but du Paris Saint-Germain. En effet, Gianluigi Buffon, Kevin Trapp et Alphonse Areola sont partis, tandis que Marcin Bulka, Sergio Rico et Keylor Navas sont arrivés. Et pourtant, c'est bien le Champion du monde qui avait débuté la saison dans les buts du PSG. Mais ce dernier a été prêté sans option d'achat au Real Madrid. Par conséquent, la question de son avenir se pose déjà.

Pas mieux qu'une place de doublure au PSG

Plusieurs options s'offrent à lui, mais les plus évidentes ne sont pas nécessairement les plus réjouissantes. Effectivement, le plus probable serait un retour au PSG, mais Keylor Navas est désormais bien installé dans la peau du titulaire. Par conséquent, l'avenir d'Alphonse Areola ne semble pas passer par le club de la capitale, ni par le Real Madrid ou alors toujours dans le rôle de doublure de Thibaut Courtois. Autrement dit, le Champion du monde devrait probablement chercher un nouveau club l'été prochain.