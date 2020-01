Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est-il la meilleure recrue de l’OM ?

Publié le 1 janvier 2020 à 13h00 par A.M.

Après avoir suscité le scepticisme, la nomination d'André Villas-Boas sur le banc de l'OM s'avère finalement être une réussite à mi-saison.

Après une saison une nouvelle fois décevante conclue sans qualification européenne, Rudi Garcia a quitté l'Olympique de Marseille un peu plus de deux ans et demi après son arrivée sur le banc phocéen. Frank McCourt a donc été contraint de nommer le deuxième entraîneur depuis son rachat de l'OM. Et la direction marseillaise a décidé de nommer André Villas-Boas sur son banc. Un choix qui a d'abord fait débat compte tenu de ses derniers résultats.

Villas-Boas fait déjà l'unanimité

Mais à mi-saison, force est de constater que le choix de la direction de l'OM est le bon. En effet, avec 38 points, le club phocéen se positionne en solide dauphin du PSG et se retrouve idéalement placé pour une qualification en Ligue des Champions, ce qui serait une première dans l'ère McCourt. D'autre part, André Villas-Boas fait déjà l'unanimité auprès de son groupe qui semble plus soudé que jamais contrairement à la période durant laquelle Rudi Garcia était entraîneur. Par conséquent, André Villas-Boas est peut-être la meilleure recrue de l'OM.