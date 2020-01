Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle piste devra absolument concrétiser Leonardo en 2020 ?

Publié le 1 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

De nombreux profils de renom sont annoncés dans le viseur du PSG pour l’année 2020. Mais quel profil Leonardo devra attirer en priorité au Parc des Princes ? Venez voter à notre sondage du jour.

Alors que certains éléments du PSG comme Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Thomas Meunier arriveront au terme de leur contrat en juin prochain, Leonardo multiplierait les pistes en coulisses. Dans l’optique du mercato hivernal qui ouvre ses portes ce mercredi 1er janvier mais également de l’été prochain, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs joueurs qu’il aimerait attirer dans la capitale. Mais quel dossier faut-il concrétiser en priorité ? C’est notre sondage du jour.

Le PSG ciblerait du monde pour 2020