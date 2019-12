Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar va-t-il être relancé ?

Publié le 31 décembre 2019 à 22h30 par A.M.

Quelques mois après la fin du mercato d'hiver, le feuilleton Neymar n'est peut-être pas terminé et pourrait reprendre dès l'été prochain.

« Tout le monde sait ce qu’il s’est passé, tout le monde sait comment est la situation, c’est un joueur du Paris Saint-Germain et il est en train de se donner à fond sur le terrain et c’est ça que les supporters, le club et nous les collègues on veut qu’il fasse pendant cette saison . » Marquinhos l'a récemment annoncé, Neymar a tourné la page d'un été très mouvementé durant lequel ses velléités de départ ont fait parler tout l'été. Et ce n'est peut-être pas terminé.

L'opération Neymar 2020 déjà lancée par le Barça ?