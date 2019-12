Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quelles pistes défensives pour Valverde ?

Publié le 31 décembre 2019 à 22h00 par A.M.

Bien que le mercato d'hiver devrait s'annoncer calme au Barça, les Catalans préparent déjà l'avenir et souhaitent renforcer un secteur défensif vieillissant, un an après avoir raté Matthijs De Ligt.

« J'apprécie la contribution des deux. Nous avons la chance d'avoir un milieu de terrain étoffé. Ils ont été très bons. Ils seront avec nous au début de l'année. Je compte sur eux, bien sûr. » Ernesto Valverde l'a récemment annoncé, il y aura très peu de mouvements au FC Barcelone cet hiver. Toutefois, cela n'empêche pas le Barça de se projeter sur le futur avec l'optique de renforcer une défense vieillissante.

Skriniar, la piste de longue date

En effet, Gerard Piqué est sur le déclin tandis que Samuel Umtiti est régulièrement blessé et n'offre plus de garanties solides pour l'avenir. Dans cette optique, le Barça scrute le marché et la presse catalane a régulièrement évoqué un intérêt pour Milan Skriniar (Inter Milan), Daniele Rugani (Juventus) ou encore Kalidou Koulibaly (Naples). L'été prochain, les Catalans pourraient donc frapper fort.