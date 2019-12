Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a-t-il fait le bon choix cet été ?

Publié le 31 décembre 2019 à 21h30 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l’été prochain, il a fait le choix de rester durant le dernier mercato estival. Le bon choix pour l’attaquant français ?

Lors de la dernière remise des Trophées UNFP, Kylian Mbappé avait défrayé la chronique avec une sortie choc, réclamant plus de responsabilités. Il n’en fallait pas plus pour voir les rumeurs se multiplier concernant son avenir au PSG surtout une possible arrivée au Real Madrid. Depuis plusieurs années désormais, les Merengue rêvent de Mbappé, mais à l’été 2019, l’attaquant de Thomas Tuchel a fait le choix de rester au PSG. Alors que cela pourrait ne pas être le cas l’été prochain, cette décision semble être la bonne pour le champion du monde.

Le PSG permet à Mbappé de grandir !

Entre le Real Madrid et le PSG, Kylian Mbappé a donc préféré rester au sein du club de la capitale. Un choix judicieux pour le Français. En effet, l‘attaquant a décidé de miser sur la continuité dans un club où il sait qu’il aura du temps de jeu avec Thomas Tuchel. A un an de l’Euro 2020, cela était donc important de rester dans de bonnes conditions pour arriver en grande forme afin de défendre les couleurs de l’équipe de France. Cette saison, Mbappé apprend donc encore un peu plus au PSG et cela ne peut pas lui faire de mal d’autant plus qu’il semble destiné à rejoindre un jour le Real Madrid.