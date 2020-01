Foot - Mercato

Mercato : Ben Arfa va-t-il enfin se relancer en 2020 ?

Publié le 1 janvier 2020 à 4h00 par B.C.

Six mois après son départ du Stade Rennais, Hatem Ben Arfa n'a toujours pas retrouvé de club. Pourtant, le Français disposerait de quelques touches prestigieuses.

Cela fait six mois ce mercredi qu'Hatem Ben Arfa n'a plus de club, et le principal intéressé ne semble pas inquiet de la situation. Depuis son départ du Stade Rennais en fin de saison dernière, le joueur de 32 ans a été annoncé dans de nombreux clubs, à l'image de Nîmes, Nantes ou encore Saint-Étienne, sans toutefois parvenir à trouver un accord définitif. De son côté, Andoni Zubizarreta a récemment assuré à Téléfoot que l'OM n'avait pas pensé à un retour de Ben Arfa, mais quel club pourrait donc relancer la carrière du Français ?

L'OL et Galatasaray prêts à relancer Hatem Ben Arfa ?