Mercato - OL : Aulas pourrait tenter un gros coup avec... Ben Arfa !

Publié le 19 décembre 2019 à 19h30 par A.M.

En quête de renfort cet hiver afin de compenser les récentes blessures de Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay, l'OL réfléchirait à l'idée de recruter Hatem Ben Arfa, toujours sans club.

Cet hiver, l'Olympique Lyonnais devrait être particulièrement actif. En effet, les Gones ont perdu sur blessure Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde. Tous deux victimes d'une rupture des ligaments croisés, ils ne rejoueront plus de la saison. Une situation qui pousse Juninho à s'activer pour renforcer l'effectif de Rudi Garcia. Le directeur sportif de l'OL a d'ailleurs récemment annoncé vouloir recruter au moins un joueur par ligne et alors que les noms de Thomas Lemar et Kevin Gameiro circulent du côté lyonnais, c'est bien un ancien du club qui pourrait être relancé.

La tentation Ben Arfa ?