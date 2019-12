Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane condamnée au départ ?

Publié le 31 décembre 2019 à 23h30 par B.C.

Recruté en 2013 par le Real Madrid, Gareth Bale a connu une année compliquée dans la capitale espagnole, en particulier depuis le retour de Zinedine Zidane. La présence du Français pourrait d'ailleurs pousser l'attaquant vers la sortie.

Le retour de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid n'a pas été de tout repos pour Gareth Bale. En effet, le Français a rapidement fait comprendre à son joueur qu'il n'était plus désiré au sein de la Casa Blanca et n'a pas hésité à le pousser vers la sortie en pleine conférence de presse l'été dernier : « Nous allons voir ce qui se passe dans les prochains jours. Cela pourrait intervenir dès demain. Si c'est le cas, ce sera pour le mieux. Espérons, pour le bien de tous, que cela arrive bientôt ». Depuis, la situation semble s'arranger pour le joueur, mais jusqu'à quand ?

Gareth Bale sur le départ ?